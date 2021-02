Udinese-Verona 2-0, amarezza Juri?: “Sconfitta meritata. Lasagna e Kalinic insieme? Sono certo di una cosa” (Di domenica 7 febbraio 2021) Udinese-Verona: delusione gialloblu.Verona, Lasagna è ufficiale: l’attaccante lascia l’Udinese, ma con un rebus. Il tweet degli “Scaligeri”Terza Sconfitta consecutiva in trasferta per la franchigia veneta e idee confuse nella gestione dei propri calciatori per Ivan Juri?. Il Verona cade contro un paziente Udinese, a cui va il plauso di esser stato abile a finalizzare al meglio le occasioni avute. Il tecnico croato ha analizzato, amareggiato, la prestazione della propria squadra ai microfoni di 'Dazn'. Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono deluso. Ho visto due Verona diversi nel corso della partita. Nel primo tempo molto male, mentre nel secondo tempo abbiamo giocato una buona partita. Però la ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021): delusione gialloblu.è ufficiale: l’attaccante lascia l’, ma con un rebus. Il tweet degli “Scaligeri”Terzaconsecutiva in trasferta per la franchigia veneta e idee confuse nella gestione dei propri calciatori per Ivan?. Ilcade contro un paziente, a cui va il plauso di esser stato abile a finalizzare al meglio le occasioni avute. Il tecnico croato ha analizzato, amareggiato, la prestazione della propria squadra ai microfoni di 'Dazn'. Di seguito, le sue dichiarazioni."deluso. Ho visto duediversi nel corso della partita. Nel primo tempo molto male, mentre nel secondo tempo abbiamo giocato una buona partita. Però la ...

