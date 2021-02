Udinese, Silvestri mitragliato di tiri: ecco il dato sorprendente sui bianconeri (Di domenica 7 febbraio 2021) L’Udinese ha letteralmente bombardato di tiri la porta dell’Hellas Verona difesa da Silvestri: ecco il dato sorprendente Un vero e proprio assedio. È quello che l’Udinese ha attuato nel primo tempo contro il Verona di Juric: la squadra bianconera, infatti, ha tirato per ben sette volte nello specchio della porta. Un record per i friulani in questo campionato. Non ne faceva altrettanti dal 2014 contro il Livorno (cinque gol in quel caso). Tanto lavoro da fare per Silvestri che è – nettamente – il migliore in campo tra i suoi. 7 – L'Udinese ha tentato sette tiri nello specchio della porta nei primi 45 minuti, record per i bianconeri in un primo tempo di questo campionato – non ne faceva ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) L’ha letteralmente bombardila porta dell’Hellas Verona difesa dailUn vero e proprio assedio. È quello che l’ha attuato nel primo tempo contro il Verona di Juric: la squadra bianconera, infatti, ha tirato per ben sette volte nello specchio della porta. Un record per i friulani in questo campionato. Non ne faceva altrettanti dal 2014 contro il Livorno (cinque gol in quel caso). Tanto lavoro da fare perche è – nettamente – il migliore in campo tra i suoi. 7 – L'ha tentato settenello specchio della porta nei primi 45 minuti, record per iin un primo tempo di questo campionato – non ne faceva ...

