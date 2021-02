Turismo | a Pietrelcina tornano i pellegrini Il sindaco vede la ripresa | La Regione sostenga il distretto

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 febbraio 2021) Circa un migliaio di turisti sono tornati oggi a, in provincia di Benevento, per far visita ai luoghi natali di San Pio che “rappresenta – a detta delMimmo Masone – ladeldopo la grave crisi determinata dalla pandemia da Covid”. “E’ una giornata particolare – aggiunge Masone – perché riretra i vicoli dirappresenta per noi l’auspicio di unadelreligioso. E’ un segno che non si sono dimenticati diche resta un grande attrattore turistico non solo per il Sannio ma anche per l’intera Campania”. Di qui l’appello all’assessore regionale alFelice Casucci: “E’ per questo che auspico che la ...