Tradito da un guasto a 30 km dalla fine | Andrea Schiumarini non vede la fine della Baja Russia

Ultime Notizie dalla rete : Tradito guasto

ForlìToday

Per questo motivo, doversi fermare a 30 km dalla fine dell'ultima speciale per unmeccanico è ancora più difficile da metabolizzare. Non ci voleva, perchè avevamo preparato il mezzo e la gara ...CATANIA - Truffatore di professionedalle foto segnaletiche. Sembrava in tutto e per tutto un vero tecnico e il fatto che il ...anche contenta per l'imminente riparazione dell'apparecchio,...CATANIA – Truffatore di professione tradito dalle foto segnaletiche. Sembrava in tutto e per tutto un vero tecnico e il fatto che il climatizzatore, guarda caso, non funzionasse faceva proprio pendant ...