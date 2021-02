Torna la Coppa Italia, Gattuso: «Non è la nostra priorità» – VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Napoli riparte dalla Coppa Italia ma dopo la sconfitta con il Genoa Gennaro Gattuso definisce chiaramente quali sono gli obiettivi stagionali Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del Genoa affermando che la Coppa Italia al momento non è l’obiettivo primario della squadra. Le sue parole OBIETTIVI – «E’ una semifinale di ritorno, sappiamo che abbiamo arpeggiato 0-0. Sappiamo che sarà una partita difficile. Sarei un ipocrita e un bugiardo a dire che è la nostra priorità. La priorità della società e della squadra è arrivare in Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Napoli riparte dallama dopo la sconfitta con il Genoa Gennarodefinisce chiaramente quali sono gli obiettivi stagionali Il tecnico del Napoli Gennaroha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta sul campo del Genoa affermando che laal momento non è l’obiettivo primario della squadra. Le sue parole OBIETTIVI – «E’ una semifinale di ritorno, sappiamo che abbiamo arpeggiato 0-0. Sappiamo che sarà una partita difficile. Sarei un ipocrita e un bugiardo a dire che è la. Ladella società e della squadra è arrivare in Champions League». Leggi su Calcionews24.com

