Tommaso Zorzi ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? (Di domenica 7 febbraio 2021) Su Twitter si discute sulla presunta bestemmia fatta da Tommaso Zorzi E' l'argomento principale da qualche ora su Twitter: ha bestemmiato o no Tommaso Zorzi? L'influencer milanese stava giocando a pallavolo in giardino con gli altri tre concorrenti e cioè con Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli quando avrebbe pronunciato un'imprecazione perché stizzito dal gioco. Di seguito il video: Caro Zorzi chiuditi nei magazzini a bere vino così ti spedisci a casa solo solo (Non sto insinuando nulla) #gfVip #prelemi pic.twitter.com/aDEtEQXVBX — Alberto Alcanzà (@albertoalcanza) February 7, 2021 Secondo alcuni Tommaso Zorzi avrebbe usato quella espressione vietata che in passato ha portato alla squalifica di altri concorrenti ...

