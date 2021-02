Timothée Chalamet è Edward Scissorhands nelle nuove foto di Vogue (Di domenica 7 febbraio 2021) Timothée Chalamet veste i panni e le forbici di Edward Scissorhands in una serie di foto pubblicate su Vogue e realizzate sul set dello spot ispirato al film con Johnny Depp Timothée Chalamet come Johnny Depp: il magazine Vogue ha pubblicato una serie di foto scattate sul set del nuovo spot ispirato a Edward Scissorhands che è stato realizzato per Cadillac e rilasciato oggi in occasione del Super Bowl. Lo spot di Edward Mani di Forbice con Timothée Chalamet è adorabile e vede l'attore di Chiamami col tuo nome accanto a Winona Ryder, ma le foto di Julian Ungano pubblicate poco fa da Vogue sono ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)veste i panni e le forbici diin una serie dipubblicate sue realizzate sul set dello spot ispirato al film con Johnny Deppcome Johnny Depp: il magazineha pubblicato una serie discattate sul set del nuovo spot ispirato ache è stato realizzato per Cadillac e rilasciato oggi in occasione del Super Bowl. Lo spot diMani di Forbice conè adorabile e vede l'attore di Chiamami col tuo nome accanto a Winona Ryder, ma ledi Julian Ungano pubblicate poco fa dasono ...

Timothée Chalamet come Johnny Depp: il magazine Vogue ha pubblicato una serie di foto scattate sul set del nuovo spot ispirato a Edward Scissorhands che è stato realizzato per Cadillac e rilasciato ...

