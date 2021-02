Terremoto tra Pazzuoli e Napoli | forte boato poi il tremolio

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ancora scosse nell’area Flegrea, distintamente avvertite dalla popolazione tra Agnano, Fuorigrotta, Bagnoli e Pozzuoli: stanotte l’evento tellurico stata registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano alle 00.54ad una profondità 2 km e con epicentro tra l’area della Solfatara ed Agnano con una magnitudo 1,8 gradi della scala Ritcher. L’evento, legato al bradisismo flegreo, ha avuto epicentro in

rep_napoli : Boato e scossa di terremoto nella notte tra Pozzuoli e Napoli [aggiornamento delle 09:20] - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Terremoto nella notte di magnitudo 2.2 tra Pozzuoli e Napoli - Flo_Alpi : RT @SkyTG24: Terremoto nella notte di magnitudo 2.2 tra Pozzuoli e Napoli - Notiziedi_it : Boato e scossa di terremoto nella notte tra Pozzuoli e Napoli - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Terremoto nella notte di magnitudo 2.2 tra Pozzuoli e Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto tra

Agenzia ANSA

L'evento,legato al bradisismo flegreo, ha avuto epicentro in mare al largo di via Napoliil Rione Terra di Pozzuoli ed il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato ...L'intera tratta " compresaPesaro - Urbino e Cattolica " è stata temporaneamente chiusa al ... >>Filippine oggi, forte scossa di magnitudo 6 sull'isola di Mindanao (Immagini di repertorio)...Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Ricther è stata registrata la scorsa notte alle 4,13 con profondità di 2 chilometri. L'evento, legato al bradisismo flegreo, ha avuto epicentro in ...Ancora scosse nell’area Flegrea, distintamente avvertite dalla popolazione tra Agnano, Fuorigrotta, Bagnoli e Pozzuoli: stanotte l’evento tellurico stata registrato dai sismografi dell’Osservatorio Ve ...