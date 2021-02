Terremoto Napoli, scossa 2.2 in zona Campi Flegrei (Di domenica 7 febbraio 2021) Napoli, 7 feb. (Adnkronos) - Un Terremoto di magnitudo 2.2 si è verificato nella zona dei Campi Flegrei, in regione Campania, alle 4.13 della notte con una profondità di 2 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa dell'Ingv. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021), 7 feb. (Adnkronos) - Undi magnitudo 2.2 si è verificato nelladei, in regione Campania, alle 4.13 della notte con una profondità di 2 km. Ilè stato localizzato dalla Sala Operativa dell'Ingv.

SkyTG24 : Terremoto nella notte di magnitudo 2.2 tra Pozzuoli e Napoli - ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli #terremoto - TV7Benevento : Terremoto Napoli, scossa 2.2 in zona Campi Flegrei... - _Melamore_ : RT @Adnkronos: #Terremoto #Napoli, scossa 2.2 in zona #campiflegrei - Pura_Vida69 : RT @Adnkronos: #Terremoto #Napoli, scossa 2.2 in zona #campiflegrei -