Teocoli spiega motivi reazione Ibra con Lukaku

Ultime Notizie dalla rete : Teocoli spiega

Sportevai.it

Ne parla anche l'attore comico Teo, intervistato dalla Gazzetta, e dice Lo scontro con Lukaku è anomalo. I campioni non fanno così. Ibra non è razzista, ha fatto il suo show per dimostrare ...Ne parla anche l'attore comico Teo, intervistato dalla Gazzetta, e dice Lo scontro con Lukaku è anomalo. I campioni non fanno così. Ibra non è razzista, ha fatto il suo show per dimostrare ...Milan-Inter è sempre un gran derby. Spesso condito da sfottò che non travalicano mai il buon costume. Una rivalità misurata, anche se il sarcasmo non manca. Due le citazioni st ...