Tennis |  Sinner vince il torneo Atp 250 ed è 32mo del mondo

Leggi su agi

(Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 250 di Melbourne battendo in finale Stefano Travaglia nel derby italiano con il punteggio di 7-6, 6-4. Per il 19enne altoatestino il trionfo sul cemento al Great Ocean Road Open è il secondo torneo Atp dopo quello di Sofia a novembre ed è il miglior viatico per l'esordio degli Australian Open che domani lo mettera' di fronte al canadese Denis Shapovalov. Nelle stesse ore, alla Rod Laver Arena di Melbourne, l'Italia ha perso la finale di Atp Cup contro la Russia che si e' cosi' aggiudicata la seconda edizione della manifestazione. Daniil Medvedev e Andrey Rublev hanno battuto, rispettivamente, Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il numero 4 delsi è imposto sul romano (10) con il punteggio di 6-4, 6-2, mentre Rublev (8) ha battuto ilta ligure (17) 6-1, 6-2. Sinner ha allungato a dieci la striscia di ...