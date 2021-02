Tennis: Sinner show a Melbourne, vince derby e titolo Atp (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 250 di Melbourne, battendo in finale l'altro italiano Stefano Travaglia con il punteggio di 7 - 6 6 - 4, in una sfida durata quasi due ore e un quarto, giocata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannikha vinto il torneo Atp 250 di, battendo in finale l'altro italiano Stefano Travaglia con il punteggio di 7 - 6 6 - 4, in una sfida durata quasi due ore e un quarto, giocata ...

