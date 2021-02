Tennis, Italia battuta dalla Russia alla finale di Atp Cup (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA – Niente da fare per l’Italia nella finale di Atp Cup di tennis. Fabio Fognini, 6-1 6-2, e Matteo Berrettini, 6-4 6-2, sono stati battuti rispettivamente da Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Leggi su dire (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA – Niente da fare per l’Italia nella finale di Atp Cup di tennis. Fabio Fognini, 6-1 6-2, e Matteo Berrettini, 6-4 6-2, sono stati battuti rispettivamente da Andrey Rublev e Daniil Medvedev.

