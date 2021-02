‘Temptation Island Vip’, dopo la fine della storia con Andrea Zenga nuovo amore per Alessandra Sgolastra? (Di domenica 7 febbraio 2021) Alessandra Sgolastra, protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip, ha ritrovato l’amore. La ragazza aveva partecipato al docu- reality di Canale 5 insieme ad Andrea Zenga. I due si erano lasciati al termine del programma per poi ritornare insieme dopo pochi mesi. La loro relazione è terminata ufficialmente a marzo del 2020 . Andrea, uno dei concorrente più discussi del Grande Fratello Vip 5 per il complicato rapporto col padre Walter Zenga – è ancora single nonostante abbia dichiarato di apprezzare Rosalinda Cannavò. Invece, Alessandra sembrerebbe aver ritrovato il sorriso grazie a Luca Clementi. Di oggi è la pubblicazione di un’eloquente Instagram stories nella quale i due ragazzi sono ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 febbraio 2021), protagonistaprima edizione di TemptationVip, ha ritrovato l’. La ragazza aveva partecipato al docu- reality di Canale 5 insieme ad. I due si erano lasciati al termine del programma per poi ritornare insiemepochi mesi. La loro relazione è terminata ufficialmente a marzo del 2020 ., uno dei concorrente più discussi del Grande Fratello Vip 5 per il complicato rapporto col padre Walter– è ancora single nonostante abbia dichiarato di apprezzare Rosalinda Cannavò. Invece,sembrerebbe aver ritrovato il sorriso grazie a Luca Clementi. Di oggi è la pubblicazione di un’eloquente Instagram stories nella quale i due ragazzi sono ...

ThePalmOil : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip - IsaeChia : ‘#TemptationIslandVip’, dopo la fine della storia con #AndreaZenga nuovo amore per #AlessandraSgolastra? #GfVip… - vincenzostar : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip - airplanesf : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip - so__fi_a_ : RT @rebeccalodd: Ma non è vero che Giulia non farà nulla uscita dal Grande Fratello C'è Temptation Island Vip, che fai te ne privi? #tzvip -

