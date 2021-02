Tempesta d' amore | anticipazioni 7 febbraio | Amelie ferisce Linda alla testa

(Di domenica 7 febbraio 2021) Al Fürstenhof non mancheranno i colpi di scena nemmeno nel corso della puntata di oggi, domenica 7. Sotto la lente di ingrandimento, stando alleodierne, ci sarannoe Dirk. La coppia si sta finalmente riavvicinando soprattutto dopo aver condiviso la gioia legata allo stato di salute di Baumgartner che ha rivelato all'ex moglie di aver recuperato la sensibilità alle gambe, stanco di portare avanti la sua recita. Purtroppo, però, presto la loro ritrovata serenità verrà spazzata via da un incidente che costerà aun violento colpo. Il destino della donna, infatti, si incrocerà con quello diche finalmente convincerà Tim ad impartirle la sua prima vera lezione di polo. La Limbach sarà al settimo cielo, ma a causa della ...

ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Tempesta d’amore: trama settimanale dal 7 al 13 febbraio 2021 *KlausMary* #tempestadamore… - tempesta_quiete : Come la terra assorbe ogni goccia di pioggia. Io. Impregnata di te. Fino a tracimare Amore tutto intorno. ???? - tempesta_quiete : 'La pioggia è dei maliconici', mi hanno detto. 'No, la pioggia è dei romantici', ho ribattuti. È di quei cuori in… - beatrix73929648 : .. apro gli occhi .. nelle coperte sento una tempesta di vento e pioggia.. ma ecco arrivare una carezza del mio amore .. ?? - tempesta_quiete : RT @Sagittario09: Le cose sono fatte male, si rovinano, si rompono. L’abbandono le rende inutilizzabili e solo l’amore, forse, le ripara. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta amore

... la nuova protagonista della diciassettesima stagione did'. Nelle prossime puntate tedesche della soap, infatti, la ragazza potrà inaspettatamente riabbracciare quel padre che credeva ...... come è facile in sogno e in certi pomeriggi infantili chiamare unche subito compare, e ... Si ritrovano insieme alberi e signorine, un fiume e Rimbaud, l'uomo su una slitta nelladi ...Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Rosalie si renderà conto di trascurare Michael e organizzerà una sorpresa per lui.Come scegliere tra il proprio padre e l’uomo che si ama? Sarà questo il terribile dilemma di fronte a cui si troverà Maja von Thalheim (Christina Arends), la nuova protagonista della diciassettesima s ...