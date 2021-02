Super Bowl 2021, tutto pronto: ecco la diretta tv e l’orario in Italia (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli Stati Uniti si fermano col fiato sospeso. La finale del Super Bowl 2021, l’evento sportivo più seguito del mondo, è pronta a calamitare l’attenzione di miliardi di sportivi che, sparsi per tutto il Pianeta, si collegheranno con l’appuntamento tanto atteso che segna, in modo indissolubile, la storia di giocatori e club. In campo i Tampa Bay Buccaneers dell’immenso Tom Brady contro i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, i detentori del titolo che vorranno bissare il successo entrando ancor di più nella storia dell’NFL. La cornice dell’imperdibile evento sportivo sarà il al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Tampa Bay contro Kansas City: le vittorie in semifinale La strada per la cinquantaseiesima finale della NFL ha visto le due pretendenti al titolo passare dalle forche caudine della semifinali: i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Gli Stati Uniti si fermano col fiato sospeso. La finale del, l’evento sportivo più seguito del mondo, è pronta a calamitare l’attenzione di miliardi di sportivi che, sparsi peril Pianeta, si collegheranno con l’appuntamento tanto atteso che segna, in modo indissolubile, la storia di giocatori e club. In campo i Tampa Bay Buccaneers dell’immenso Tom Brady contro i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, i detentori del titolo che vorranno bissare il successo entrando ancor di più nella storia dell’NFL. La cornice dell’imperdibile evento sportivo sarà il al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Tampa Bay contro Kansas City: le vittorie in semifinale La strada per la cinquantaseiesima finale della NFL ha visto le due pretendenti al titolo passare dalle forche caudine della semifinali: i ...

