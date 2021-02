Stefano Travaglia: “Bravissimo Sinner, in bocca al lupo per domani. Grazie agli organizzatori” (Di domenica 7 febbraio 2021) Stefano Travaglia è stato sconfitto da Jannik Sinner per 7-6(4) 6-4 nella finale tutta italiana andata in scena al torneo ATP 250 di Melbourne. Il marchigiano, al primo atto conclusivo della carriera nel massimo circuito, ha cercato di tenere testa al ben più quotato altoatesino e ha fatto bellissima figura sul cemento australiano: il primo set si è deciso al tie-break, il secondo si è risolto dopo una serie di botta e risposta. L’azzurro, ora atteso dal complicatissimo esordio agli Australian Open contro lo statunitense Frances Tiafoe, ha concluso una bella settimana nella terra dei canguri ed è anche riuscito a risalire nel ranking ATP: da domani sarà il numero 60 al mondo. Stefano Travaglia ha rilasciato alcune dichiarazioni al ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)è stato sconfitto da Jannikper 7-6(4) 6-4 nella finale tutta italiana andata in scena al torneo ATP 250 di Melbourne. Il marchigiano, al primo atto conclusivo della carriera nel massimo circuito, ha cercato di tenere testa al ben più quotato altoatesino e ha fatto bellissima figura sul cemento australiano: il primo set si è deciso al tie-break, il secondo si è risolto dopo una serie di botta e risposta. L’azzurro, ora atteso dal complicatissimo esordioAustralian Open contro lo statunitense Frances Tiafoe, ha concluso una bella settimana nella terra dei canguri ed è anche riuscito a risalire nel ranking ATP: dasarà il numero 60 al mondo.ha rilasciato alcune dichiarazioni al ...

Coninews : ?? SUPER SINNER ?? Nella finale tutta italiana del #GreatOceanRoadOpen Jannik #Sinner supera Stefano #Travaglia 7-6… - SuperTennisTv : ???? JANNIK SINNER ???? ???? Secondo titolo in carriera per il giovane #NextGenATP azzurro: in finale al Great Ocean Roa… - Eurosport_IT : Nella finale tutta italiana di Melbourne, Jannik Sinner supera Stefano Travaglia con un combattuto 7-6 6-4 e si agg… - DiabloRoma : A prescindere da tutto, onore a Jannik Sinner e Stefano Travaglia perché, nonostante l'enorme e visibile stanchezza… - Novizio60 : RT @Eurosport_IT: Nella finale tutta italiana di Melbourne, Jannik Sinner supera Stefano Travaglia con un combattuto 7-6 6-4 e si aggiudica… -