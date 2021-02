Spok, il labrador della polizia che è andato in cerca di esplosivi tra le nevi di Cortina (Di domenica 7 febbraio 2021) Spok, il labrador in servizio al Reparto cinofili della polizia di Stato a Bologna, è esperto in esplosivi ed ha già lavorato alla Coppa del Mondo. Accompagnato dal suo conduttore, ha bonificato i luoghi dove si è svolta la cerimonia di apertura di Cortina 2021. Spok adora la montagna e i bambini. Spok, il cane antiesplosivo della polizia Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021), ilin servizio al Reparto cinofilidi Stato a Bologna, è esperto ined ha già lavorato alla Coppa del Mondo. Accompagnato dal suo conduttore, ha bonificato i luoghi dove si è svolta la cerimonia di apertura di2021.adora la montagna e i bambini., il cane antiesplosivo

A Cortina iniziano i Campionati del Mondo di sci 2021

«Non si tratta solo di un evento sportivo importante ma anche un impegno che ci porrà all’attenzione dell’intero pianeta in un momento difficile, purtroppo senza pubblico, ma non per questo meno degno ...

