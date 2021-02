SPAL-Pordenone | probabili formazioni e tv

(Di domenica 7 febbraio 2021) Martedì 9 febbraio 2021 alle 19.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 22° giornata di campionato di Serie B. Come arrivano le squadre? I biancazzurri sono reduci da 3 pareggi consecutivi in campionato. Nell’ultima giornata la trasferta di Cosenza è terminata 1 a 1, con Mora che ha risposto alla rete di Sciaudone. Lanon trova la vittoria dal match casalingo contro la Reggiana e attualmente occupa la sesta posizione in classifica a quota 35 punti insieme al Cittadella, a -1 da Chievo, Monza e Salernitana. La squadra di Marino è dunque in piena zona playoff e si trova a -1 dalla zona promozione diretta. Nella scorsa giornata ilha rimediato una sconfitta in casa contro il Vicenza, andato subito in vantaggio con Longo al secondo minuto di gioco. Poi Morra ha ...

La partita SPAL - Pordenone di Martedì 9 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22° giornata di Serie B