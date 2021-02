Sono 11.641 i nuovi casi di Covid-19 e 270 morti, la positività risale al 5,6% (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Si Sono registrati in Italia 11.641 nuovi casi di infezione da Covd-19 e 270 morti. Per quanto riguarda i nuovi contagi e le vittime, si tratta di un calo rispetto ai 13.442 casi e ai 385 morti di sabato. Per quanto riguarda l'indice di positività, invece, siamo di fronte a un netto rialzo rispetto al 4,7% di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva Sono 2.107, tre meno di ieri. I ricoveri ordinari scendono di 142 a 19.206. Il totale delle vittime a 91.273 da inizio pandemia. Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Siregistrati in Italia 11.641di infezione da Covd-19 e 270. Per quanto riguarda icontagi e le vittime, si tratta di un calo rispetto ai 13.442e ai 385di sabato. Per quanto riguarda l'indice di positività, invece, siamo di fronte a un netto rialzo rispetto al 4,7% di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva2.107, tre meno di ieri. I ricoveri ordinari scendono di 142 a 19.206. Il totale delle vittime a 91.273 da inizio pandemia.

