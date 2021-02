Sondaggi politici elettorali oggi 7 febbraio 2021: Draghi ha già superato Conte nel consenso fra gli italiani (Di domenica 7 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 7 febbraio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha già superato il premier dimissionario Giuseppe Conte in termini di popolarità fra gli italiani. Lo rivela un Sondaggio politico condotto dall’istituto Demos di Ilvo Diamanti per conto del quotidiano La Repubblica. Draghi, che a dicembre 2020 era al secondo posto, guida adesso la classifica dei leader politici più apprezzati. Il 71% degli intervistati afferma di avere fiducia in lui (a dicembre era il 54%), contro il 65% di Conte (a dicembre era 58%). Al ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021): tutti i dati– Il presidente del Consiglio incaricato Marioha giàil premier dimissionario Giuseppein termini di popolarità fra gli. Lo rivela uno politico condotto dall’istituto Demos di Ilvo Diamanti per conto del quotidiano La Repubblica., che a dicembre 2020 era al secondo posto, guida adesso la classifica dei leaderpiù apprezzati. Il 71% degli intervistati afferma di avere fiducia in lui (a dicembre era il 54%), contro il 65% di(a dicembre era 58%). Al ...

