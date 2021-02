Siviglia | Gomez | «Mi sento rinato qui | è il mio ruolo ideale» – VIDEO

(Di domenica 7 febbraio 2021) Papuha illuminato ilcon un gol fantastico: ecco le dichiarazioni dell’ex Atalanta dopo la gara contro il Getafe –Papucommenta il suo gol contro il Getafe, il primo con la maglia del. «Sono felicissimo, finalmente ho fatto il mio debutto in questo stadio meraviglioso. Sono anche molto contento per il gol e per la vittoria. Sono abituato a giocare in questa zona del campo, più o meno è questo il mio. Quando ho ricevuto la palla, la prima cosa che ho pensato è stata quella di tirare. Ringrazio i miei compagni che dal primo giorno al Sviglia mi hanno fatto sentire un giocatore nuovo. Il gruppo è fantastico e siamo concentrati per raggiungere i nostri obiettivi». Leggi su Calcionews24.com

... quello ritrovato di Alejandro, quello a denti stretti di Gian Piero Gasperini . Il Papu è tornato al gol nella sua nuova avventura al, una rete che gli mancava ormai dal 21 ottobre ...Meno di una settimana per far innamorare i suoi nuovi tifosi e astanno già tutti ballando la Papu Dance. Dopo l'ora in casa dell'Almeria in Coppa del Re, Alejandroha fatto il suo esordio anche nella Liga (è entrato al 57' al posto di Ocampos) e ...Alejandro “Papu” Gomez ha raccontato le sue sensazioni dopo il primo gol con la maglia del Siviglia. L’ex Atalanta ha segnato il provvisorio 2-0 contro il Getafe, in una partita poi terminata per 3-0 ...Papu Gomez ha illuminato il Siviglia con un gol fantastico: ecco le dichiarazioni dell'ex Atalanta dopo la gara contro il Getafe - VIDEO ...