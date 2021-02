Siragusa | Le periferie di Roma | un caos visivo votato al consumismo

(Di domenica 7 febbraio 2021) di Stefano Miliani Case, strade e cose che si accumulano nelle puntiformine in un discorso almeno urbanistico e architettonico in apparenza privo di una forma definita eppure con una ...

di Stefano Miliani Case, strade e cose che si accumulano nelle puntiformiromane in un discorso almeno urbanistico e architettonico in apparenza privo di una forma ...che Massimo...Massimo', una esposizione di cento immagini del fotografo siciliano sulledella Capitale. Al museo di Roma a Palazzo Braschi sarà aperta fino al 28 febbraio la mostra 'Per gioco. ...Il fotografo espone i suoi reportage al Museo di Trastevere: «Film quali “Favolacce” e “Come un gatto in tangenziale” raccontano bene le difficoltà del vivere lontano dalla “grande bellezza”» ...Da lunedì primo febbraio potranno riaprire musei e mostre a Roma e nel Lazio. La regione amministrata da Nicola Zingaretti è tornata in zona gialla e quindi, dal lunedì al venerdì ma non nel fine sett ...