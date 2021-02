Sinner-Shapovalov, Australian Open: programma, orario, tv, streaming 8 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner affronterà Denis Shapovalov nel primo turno degli Australian Open 2021, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, oggi vincitore dell’ATP 250 di Melbourne 1 dopo aver sconfitto Stefano Travaglia in finale, è atteso da un esordio di fuoco nella terra dei canguri: dall’altra parte della rete troverà l’ostico canadese, avversario particolarmente rognoso e impegnativo, per un debutto davvero da urlo. Potrebbe essere tranquillamente un incontro degno di un ottavo di finale e invece non sarà così, uno dei due dovrà fare i bagagli con largo anticipo. L’altoatesino, che da domani sarà il numero 32 del ranking ATP, scenderà in campo lunedì 8 febbraio attorno alle ore 10.30/11.00 italiane, alla Margaret Court Arena, subito dopo il confronto ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannikaffronterà Denisnel primo turno degli2021, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano, oggi vincitore dell’ATP 250 di Melbourne 1 dopo aver sconfitto Stefano Travaglia in finale, è atteso da un esordio di fuoco nella terra dei canguri: dall’altra parte della rete troverà l’ostico canadese, avversario particolarmente rognoso e impegnativo, per un debutto davvero da urlo. Potrebbe essere tranquillamente un incontro degno di un ottavo di finale e invece non sarà così, uno dei due dovrà fare i bagagli con largo anticipo. L’altoatesino, che da domani sarà il numero 32 del ranking ATP, scenderà in campo lunedì 8attorno alle ore 10.30/11.00 italiane, alla Margaret Court Arena, subito dopo il confronto ...

WeAreTennisITA : Il sorteggio degli azzurri agli #AusOpen ???? Tiafoe ?? Travaglia Shapovalov ?? Sinner Mager ?? Karatsev Sonego ?? Querr… - 85AleFrau : Bravo #Sinner che batte #Travaglia e vince torneo di Melbourne. Ora come primo atto degli #AustralianOpen c'è un te… - marcoamabili : 2º titolo in carriera, 10 vittorie consecutive, 5 match negli ultimi 5 giorni e meno di 24 ore al primo turno degli… - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Shapovalov vs Sinner ultimo match sulla Margaret Court Arena lunedì #AusOpen - iavvocato : Jannik Sinner vince la seconda finale ATP250 di fila. Impressionante. Speriamo non sia troppo stanco/scarico pe… -