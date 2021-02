Sindaco Lampedusa | Draghi faccia chiarezza su politica immigrazione

(Di domenica 7 febbraio 2021) IlTotò Martello, acquiescente finora a ogni iniziativa del governo delle 4 sinistre in tema d', adesso mette le mani avanti col governoe trova il modo di attaccare di nuovo Salvini

Questa la cronaca sicuramente sorprendente e inattesa della richiesta deldi Favignana che avrebbe avuto, probabilmente, più giustificazioni se stata fatta daldi, molto più ...Questa notte aalcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme, in precedenza era stato capovolto un ... A denunciare il fatto è ilTotó Martello che dichiara: " la nostra è una Comunità ...Il sindaco di Lampedusa: "Draghi chiarisca l'approccio dell'Italia sul tema" PALERMO – “Dopo la sua improvvisa ‘svolta europeista’, Salvini ha cambiato idea anche sull’immigrazione? Me lo chiedo perch ...Il sindaco Totò Martello, acquiescente finora a ogni iniziativa del governo delle 4 sinistre in tema d’immigrazione, adesso mette le mani avanti col governo Draghi e trova il modo di ...