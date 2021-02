Sheffield-Chelsea, le formazioni ufficiali (Di domenica 7 febbraio 2021) Alle 20.15 si sfidano Sheffield United e Chelsea, ultima gara di questa domenica di Premier League. Ecco le scelte definitive dei due tecnici: Sheffield (5-3-2): Ramsdale; Bogle, Masham, Egan, Bryan, Lowe; Lundstram, Norwood, Fleck; McBurnie, Burke. All. Wilder. Chelsea (3-4-1-2): Mendy; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount; Wener, Giroud. All. Tuchel. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Alle 20.15 si sfidanoUnited e, ultima gara di questa domenica di Premier League. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(5-3-2): Ramsdale; Bogle, Masham, Egan, Bryan, Lowe; Lundstram, Norwood, Fleck; McBurnie, Burke. All. Wilder.(3-4-1-2): Mendy; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount; Wener, Giroud. All. Tuchel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infobetting : Sheffield United-Chelsea (domenica, ore 20:15): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #PremierLeague - Le formazioni ufficiali di #SHUCHE - marcogarghe : Torna #Kane e il #Tottenham torna a segnare e a vincere, fermando così a tre le sconfitte consecutive. Un 2-0 che s… - zazoomblog : Sheffield United-Chelsea (domenica ore 20:15): formazioni quote pronostici - #Sheffield #United-Chelsea #(domenica… - by_the_pool : RT @infobetting: Sheffield United-Chelsea (domenica, ore 20:15): formazioni, quote, pronostici -