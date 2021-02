Serie tv | in arrivo una nuova The Crown sui reali di Svezia

Leggi su dilei

(Di domenica 7 febbraio 2021) Le vite delle famigliesono sempre sotto i riflettori, ma non tutti i retroscena sulla quotidianità di principi e monarchi sono conosciuti. Ed è per questo che le loro vicende appassionano e fanno sognare così tanto. Lo sanno bene quelli di Netflix, che con The, la produzione originale incentrata sulla vita della Regina Elisabetta II e sui Windsor, hanno conquistato i telespettatori di tutto il mondo. Ora, proprio sulla scia di questo successo, arriva unatv, questa volta basata suidi, in particolare su Re Carl Gustaf, dalla sua infanzia alla sua ascesa al trono nel 1973 all’età di 27 anni fino a oggi. Ad annunciarlo è stata la rivista americana Variety, specializzata in cinema e televisione, che ha riportato come la produzione sia già in atto per ...