Serie C | tonfo Bari in casa con la Viterbese Padova e Novara ok | i risultati delle 12 30

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tre gare alle ore 12.30 inC. Ilvince 2-1 contro l’Alessandria e si distrae un po’ dalla brutta vicenda che ha colpito l’ormai ex presidente Marcello Cianci, nel girone B ilbatte di misra la Fermana e si piazza al primo posto a quota 44, come il Sudtirol. Continua il brutto momento delche cede per 1-0 incontro la. Ecco i: GIRONE A-Alessandria 2-1 GIRONE B-Fermana 1-0 GIRONE C0-1 Foto: Logo SSCL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

