Serie C, nel Girone C passo avanti dell’Avellino che batte il Palermo (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelle gare iniziate alle ore 15 successo dell'Avellino che vince in casa col Palermo e si porta a meno uno dal Bari. Successo esterno per la Juve Stabia che espugna il campo della Francavilla mentre lo scontro salvezza tra Cavese e Paganese va ai padroni di casa. Pareggio in extremis ed in rimonta per la Turris contro il Bisceglie (2-2). Pareggio tra Teramo e Monopoli.Domenica 7 febbraio ore 12:30Bari-Viterbese 0-1Ore 15Avellino-Palermo 1-0Cavese-Paganese 1-0Teramo-Monopoli 1-1Turris-Bisceglie 2-2V.Francavilla-Juve Stabia 0-1Ore 17:30Potenza-FoggiaOre 20:30Catanzaro-ViboneseLunedì 8 febbraio ore 21Ternana-CasertanaCLASSIFICATernana* 53Bari 42Avellino 41Catania** 34Teramo 34Foggia* 33Catanzaro** 32Juve Stabia 30V.Francavilla 28Turris 28Palermo 27Casertana** 27Viterbese 25Vibonese* 22Monopoli* 21Potenza* 17Bisceglie 17Cavese 16Paganese* ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Nelle gare iniziate alle ore 15 successo dell'Avellino che vince in casa cole si porta a meno uno dal Bari. Successo esterno per la Juve Stabia che espugna il campo della Francavilla mentre lo scontro salvezza tra Cavese e Paganese va ai padroni di casa. Pareggio in extremis ed in rimonta per la Turris contro il Bisceglie (2-2). Pareggio tra Teramo e Monopoli.Domenica 7 febbraio ore 12:30Bari-Viterbese 0-1Ore 15Avellino-1-0Cavese-Paganese 1-0Teramo-Monopoli 1-1Turris-Bisceglie 2-2V.Francavilla-Juve Stabia 0-1Ore 17:30Potenza-FoggiaOre 20:30Catanzaro-ViboneseLunedì 8 febbraio ore 21Ternana-CasertanaCLASSIFICATernana* 53Bari 42Avellino 41Catania** 34Teramo 34Foggia* 33Catanzaro** 32Juve Stabia 30V.Francavilla 28Turris 2827Casertana** 27Viterbese 25Vibonese* 22Monopoli* 21Potenza* 17Bisceglie 17Cavese 16Paganese* ...

