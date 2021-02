Serie C | i risultati della 23a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 febbraio 2021) Terminata da poco la prima ondata di partite23adoC. Tantiinaspettati, gol e ribaltamenti, sia in vetta che in coda. Ecco tutti i, girone per girone.C Girone A Ottima prova del Novara che, spinta dal ritrovato Lanini, riesce a portarsi a casa tre punti pesantissimi contro l’Alessandria, che scende al quarto posto, battendola 2-1. Altro mezzo passo falso del Renate che non va oltre lo 0-0 contro il Pontedera e si fa scavalcare nuovamente dal Como. Tennistico il 6-0 con cui la Juventus B torna alla vittoria contro un Livorno quasi rassegnato. Vittoria per 1-0 per l’Albinoleffe che inguaia Giana Erminio, che vede allontanarsi la zona salva. Termina 2-2, invece tra Grosseto e ...