Serie C | 23a giornata | l’Avellino supera 1-0 il Palermo e tallona il Bari | rosanero fuori dalla zona play-off La classifica

WiAnselmo : #SerieC, 23a giornata: l'Avellino supera 1-0 il #Palermo e tallona il Bari, rosanero fuori dalla zona play-off. La… - Mediagol : #SerieC, 23a giornata: l'Avellino supera 1-0 il #Palermo e tallona il Bari, rosanero fuori dalla zona play-off. La… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEC/C – #Risultati 23ª giornata, #classifica e prossimo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 23a

Continua la crisi nera del Bari: i pugliesi escono sconfitti dal San Nicola nel match contro la Viterbese. Adesso l'Avellino, impegnato nel big match col Palermo, può pericolosamente avvicinarsi al ...Il Matelica per rientrare in zona playoff, la Vis Pesaro per uscire dalla zona playout. Le due squadre si affrontano nellagiornata del girone B diC . Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17.30 di domenica 7 febbraio e la partita sarà visibile in diretta ...ORE 15.47 – FINISCE IL PRIMO TEMPO. Gara molto equilibrata fino a ora. Il Palermo è partito bene pur senza creare grosse occasioni, mentre l’Avellino è cresciuto nella seconda parte. La copiosa pioggi ...Queste le formazioni ufficiali della gara Avellino-Palermo, valevole per la 23a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:00.