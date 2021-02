(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel posticipo della seconda giornata di ritorno dellalache, in, si prende tre punti d’oro in ottica salvezza. La partita è molto equilibrata, ma le due squadre non rinunciano a proporre gioco. Il trio mancino Laribi-Radrezza-Siligardi (quest’ultimo all’esordio in granata) fa vedere buone cose, e la Virtus Entella sfrutta il buco che lalascia tra difesa e centrocampo con un paio di ripartenze. Tra il 3? e l’11° della ripresa però succede di tutto: prima Brescianini trova il vantaggio con un sinistro da fuori (decisivo un tocco di Varone), poi Laribi pareggia con una grande azione personale (slalom per saltare due uomini e destro chirurgico a fil di palo). Passano altri 4? e Muratore segna da mezzo metro su servizio di uno scatenato Laribi. Dopo questa altalena ...

ItaSportPress : Serie B, la Reggiana rimonta l'Entella e vince 2-1 - - PianetaBasketIT : Reggiana, Martino: 'Sutton ha mancato di rispetto allo staff ed i compagni di squadra' - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Reggiana-#Entella 2-1 #Brescianini apre le marcature, pareggio di #Laribi e gol vittoria di #Muratore ?? - TUTTOB1 : Serie B, Reggiana-V.Entella 2-1: Laribi trascinatore, i granata vincono in rimonta al 'Mapei Stadium' - sportli26181512 : Reggiana-Virtus Entella 2-1: Nella partita valevole per la ventunesima giornata della Serie B, il Reggiana va sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Reggiana

Ultima giornata di regular season inA di basket prima delle Final Eight di Coppa Italia (11 - 14 febbraio al Forum di Assago) ... Non sbaglia neppure la Virtus Bologna in casa della, ...Tre punti preziosi in ottica salvezza per lache sale a 21 punti, mentre l'Entella, che aveva accarezzato il sogno sorpasso ai danni degli avversari, resta penultima a 17.Al Mapei Stadium il match si accende nella ripresa: prima il vantaggio ospite con Brescianini, poi i padroni di casa ribaltano la gara con Laribi e Muratore.Con una rimonta confezionata in pochi minuti nel secondo tempo, la Reggiana trova il successo sulla Virtus Entella nel posticipo che chiude la 21^ giornata.