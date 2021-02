Serie A | Barrow regala il derby al Bologna | Parma sempre più giù

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilvince al Tardini e con due gol die uno di Orsolini affonda il. Solo nella parte finale della gara si è vista la pressione dei ducali che hanno mostrato grandi limiti in fase di costruzione del gioco ma anche di finalizzazione. Difesa totalmente da rivedere per la squadra di D'Aversa. Felsinei in vantaggio con, di testa al 15' e di sinistro dopo 33 minuti. Al 90' la terza rete di Orsolini. Ma la partita era già chiusa dopo la prima mezz'ora. Quinta sconfitta in casa delmai così brutto inA. Ilha vinto e convinto.caption id="attachment 1090845" align="alignnone" width="3000" D'Aversa, getty/caption ITA Sport Press.

D'Aversa BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (88' Poli), Svanberg (66' Dominguez); Skov Olsen (66' Orsolini), Soriano, Sansone (66' Vignato);(82' ......Bologna si affrontano nel derby emiliano valido per la ventunesima giornata del campionato di... Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone;.