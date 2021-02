Serie A: altra sconfitta del Verona, male il Parma (Di domenica 7 febbraio 2021) Il pomeriggio di Serie A termina con la vittoria del Bologna nel derby. Seconda sconfitta consecutiva del Verona, solo un pari nel lunch match tra Benevento e Sampdoria La domenica di Serie A è quasi giunta al termine, in attesa del posticipo tra Lazio e Cagliari. Ancora male il Parma, che non approfitta dei nuovi acquisti ed esce sconfitto nel derby contro il Bologna. Il Verona perde ancora dopo la brutta partita contro la Roma, bene invece l’Udinese. Pareggio tra il Benevento e la Sampdoria, tra due squadre non corrono pericoli in classifica. Benevento-Sampdoria 1-1 I blucerchiati tengono il possesso del pallone, le streghe colpiscono in contropiede. Primo tempo con poche occasioni, con le due squadre che si studiano. Nel secondo tempo cambia il copione del ... Leggi su zon (Di domenica 7 febbraio 2021) Il pomeriggio diA termina con la vittoria del Bologna nel derby. Secondaconsecutiva del, solo un pari nel lunch match tra Benevento e Sampdoria La domenica diA è quasi giunta al termine, in attesa del posticipo tra Lazio e Cagliari. Ancorail, che non approfitta dei nuovi acquisti ed esce sconfitto nel derby contro il Bologna. Ilperde ancora dopo la brutta partita contro la Roma, bene invece l’Udinese. Pareggio tra il Benevento e la Sampdoria, tra due squadre non corrono pericoli in classifica. Benevento-Sampdoria 1-1 I blucerchiati tengono il possesso del pallone, le streghe colpiscono in contropiede. Primo tempo con poche occasioni, con le due squadre che si studiano. Nel secondo tempo cambia il copione del ...

