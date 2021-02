Se non ci pensa Salvini ci pensano i 'liberali' di Forza Italia: 'Ocean Viking va sequestrata' (Di domenica 7 febbraio 2021) Come dire: se non ci pensa Salvini ci pensa Forza Italia, giusto per dimostrare che definirli 'liberali' bisogna essere molto ma molto clementi. Del resto quale partito 'liberale' al mondo è quello di ... Leggi su globalist (Di domenica 7 febbraio 2021) Come dire: se non cici, giusto per dimostrare che definirli '' bisogna essere molto ma molto clementi. Del resto quale partito 'liberale' al mondo è quello di ...

NicolaPorro : A sinistra qualcuno pensa di sfruttare con furbizia la figura di #Draghi: guai a consentirlo. ?? #IlRuggito di… - FBiasin : La #Juventus, come la gran parte delle squadre che ambiscono alla vittoria, funziona non quando pensa alla 'bellezz… - enpaonlus : La triste storia di Ken, il cane che aspetta sul letto senza mangiare l’amica che non tornerà più… - Rivadox63 : @mpiacenonaver1 @ManuelaBellipan @labettala @muzza1966 @Gio15474822 Riecco la visione elitaria. Pensi solo tu vero?… - EttoreBaita : RT @magicyan1: Non si può essere felici se si pensa troppo. Rimurginare è creare un muro alle emozioni. I treni passano e si perdono, propr… -