Se il bullo sei tu | Brignolo | «Come sono riuscito a smettere »

(Di domenica 7 febbraio 2021) Brutta bestia il bullismo. I quaderni gettati fuori dalla finestra, i calci in strada, gli sputi, l’obbligo di strisciare dentro il portapacchi del treno. «Perché ero un ragazzo alto poco più di un metro e cinquanta, nato in un piccolo paesino. E quando sono arrivato all’istituto professionale di Asti che avevo scelto come scuola superiore, è iniziato l’incubo».

MirkoThePanda : RT @v4l3ria00: Basta tommaso ormai sei un delinquente bullo assassino cecchino la chiave #tzvip - immarellaaa : RT @v4l3ria00: Basta tommaso ormai sei un delinquente bullo assassino cecchino la chiave #tzvip - conduceZorzi : RT @v4l3ria00: Basta tommaso ormai sei un delinquente bullo assassino cecchino la chiave #tzvip - Chiara144121056 : RT @v4l3ria00: Basta tommaso ormai sei un delinquente bullo assassino cecchino la chiave #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : bullo sei

Il Giorno

Attila era un. Papa Leone non ha usato le armi ma lo spavento magico e forse casse piene d'... That, lei arriva contavole sul tema comandato: "Immagina te stessa nella Roma antica". Lei si ......se pensi che stia facendo tutto da solo secondo metroppo di parte. @zorzi_gaia scusa ma così non sembra!! Tuo fratello ha perso troppi punti. Era un gran simpaticone ma ora sta diventando...Comico di professione, Fabrizio Brignolo ha vissuto l'esperienza prima del bullismo sulla propria pelle poi su quella degli altri. L'intervista ...IL PROGETTOMESTRE Si vis pacem, para bellum, se vuoi la pace preparati alla guerra. La frase dello scrittore latino del IV secolo dopo Cristo, Vegezio, è stata d'ispirazione per la prima edizione di..