Sciopero trasporti, lunedì 8 mezzi fermi a Roma e Milano. Martedì 9 tocca ai treni (Di domenica 7 febbraio 2021) Sciopero dei trasporti 8-9 febbraio. 48 ore difficili per le proteste dei sindacati. Il 19 si fermeranno gli aerei. Roma – Sciopero dei trasporti 8-9 febbraio. La seconda settimana del mese si apre con lo stop dei mezzi locali e dei treni. L'annuncio della protesta è stato dato dai sindacati che si fermano per il rinnovo del contratto con le associazioni datoriali scaduto ormai da più di tre anni. La manifestazione di dissenso proseguirà il 19 febbraio con lo Sciopero del settore aereo. Due settimane non semplici per i pendolari che devono fare i conti con lo Sciopero. mezzi pubblici I primi a fermarsi saranno i mezzi pubblici di Roma e Milano.

