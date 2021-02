Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i favoriti gara per gara. Svizzera e Francia per il medagliere finale, ma occhio ad Austria e… Italia (Di domenica 7 febbraio 2021) “E lucevan le stelle”. Sarà un Mondiale da grandi stelle, sì, a meno di clamorose sorprese, che possono però capitare in una rassegna iridata di sci alpino. Cortina 2021 scatta ufficialmente domani con la combinata alpina femminile. A livello maschile, Alexis Pinturault è il principale favorito in ben tre gare, gigante, parallelo e combinata, così come Beat Feuz e Matthias Mayer lo sono in discesa, Kriechmayr in superG, con lo slalom invece aperto a diverse soluzioni, pur con Noel e Kristoffersen sugli scudi per via di un pendio davvero difficile. L’Italia può giocare un ruolo da protagonista grazie a Paris e Innerhofer, senza però dimenticare De Aliprandini in gigante, su un pendio di buon livello, e soprattutto gli slalomisti, perché la DruscièA potrebbe esaltare le qualità tecniche dei nostri ragazzi. Possibile ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) “E lucevan le stelle”. Sarà un Mondiale da grandi stelle, sì, a meno di clamorose sorprese, che possono però capitare in una rassegna iridata di sciscatta ufficialmente domani con la combinata alpina femminile. A livello maschile, Alexis Pinturault è il principale favorito in ben tre gare, gigante, parallelo e combinata, così come Beat Feuz e Matthias Mayer lo sono in discesa, Kriechmayr in superG, con lo slalom invece aperto a diverse soluzioni, pur con Noel e Kristoffersen sugli scudi per via di un pendio davvero difficile. L’può giocare un ruolo da protagonista grazie a Paris e Innerhofer, senza però dimenticare De Aliprandini in gigante, su un pendio di buon livello, e soprattutto gli slalomisti, perché la DruscièA potrebbe esaltare le qualità tecniche dei nostri ragazzi. Possibile ...

