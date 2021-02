Sci alpino, inaugurati i Mondiali di Cortina 2021, Flavio Roda: “Sarà un grande successo”, Sofia Goggia: “Peccato non esserci” (Di domenica 7 febbraio 2021) Sotto una fitta nevicata (che prosegue incessante ormai da ore) si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2020-2021. La “Perla delle Dolomiti” si accinge a diventare la protagonista dello sport con quindici giorni di spettacolo assoluto. La giornata odierna, seppur in tono minore per le problematiche legate alla pandemia, è stata l’occasione per festeggiare l’avvio della manifestazione iridata e lanciare, nel contempo, un messaggio di speranza e ripartenza dopo mesi davvero complicati. Oltre alla presentazione delle Nazioni che prenderanno parte alle gare, questa cerimonia è stata l’occasione per ascoltare le parole di Flavio Roda, presidente della FISI (Federazione italiana sport invernali) che ha dato il via alle ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Sotto una fitta nevicata (che prosegue incessante ormai da ore) si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei Campionatidi scidid’Ampezzo 2020-. La “Perla delle Dolomiti” si accinge a diventare la protagonista dello sport con quindici giorni di spettacolo assoluto. La giornata odierna, seppur in tono minore per le problematiche legate alla pandemia, è stata l’occasione per festeggiare l’avvio della manifestazione iridata e lanciare, nel contempo, un messaggio di speranza e ripartenza dopo mesi davvero complicati. Oltre alla presentazione delle Nazioni che prenderanno parte alle gare, questa cerimonia è stata l’occasione per ascoltare le parole di, presidente della FISI (Federazione italiana sport invernali) che ha dato il via alle ...

