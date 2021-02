Sci alpino, Giovanni Malagò: “Organizzazione perfetta, Cortina è un biglietto da visita strepitoso” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha partecipato alla cerimonia d’apertura dei Mondiali di Cortina 2021. Il numero 1 dello sport italiano ha raccontato le sue sensazioni e le sue emozioni in collegamento con il programma televisivo di Rai tre “Che tempo che fa”. “Facciamo vedere al mondo che i mondiali si fanno in un posto dove non c’è la neve artificiale, Cortina è un biglietto da visita strepitoso. Organizzazione perfetta, atmosfera meravigliosa, anche se non c’è il pubblico. Questi mondiali sono un segnale fondamentale per il nostro Paese. Erano quattro volte che ci si candidava con Cortina e non si riusciva ad avere credito. L’assegnazione dei mondiali sono stati un passaggio fondamentale per ottenere le ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Il presidente del CONI,, ha partecipato alla cerimonia d’apertura dei Mondiali di2021. Il numero 1 dello sport italiano ha raccontato le sue sensazioni e le sue emozioni in collegamento con il programma televisivo di Rai tre “Che tempo che fa”. “Facciamo vedere al mondo che i mondiali si fanno in un posto dove non c’è la neve artificiale,è unda, atmosfera meravigliosa, anche se non c’è il pubblico. Questi mondiali sono un segnale fondamentale per il nostro Paese. Erano quattro volte che ci si candidava cone non si riusciva ad avere credito. L’assegnazione dei mondiali sono stati un passaggio fondamentale per ottenere le ...

