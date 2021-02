Sanremo 2021, che ruolo avrà la moglie di Amadeus? Uno molto importante (Di domenica 7 febbraio 2021) La moglie di Amadeus un ruolo di primo piano all’interno del kermesse canoro e al suo fianco troveremo due volti noti comici della tv Mancano davvero poche settimane per questa discutissima edizione del Festival di Sanremo 2021. Tante problematiche ma anche tante novità che ormai tutti sono curiosi di vederle. Dopo la polemica sul L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladiundi primo piano all’interno del kermesse canoro e al suo fianco troveremo due volti noti comici della tv Mancano davvero poche settimane per questa discutissima edizione del Festival di. Tante problematiche ma anche tante novità che ormai tutti sono curiosi di vederle. Dopo la polemica sul L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - MoliPietro : Sanremo-2021: un ruolo per Giovanna Civitillo - graziosafuriosa : Sanremo 2021, Giovanna Civitillo conduce il PrimaFestival. La moglie di Amadeus prende il posto di Gigi e Ross… -