Samuele Bersani | «Il passato non paga il biglietto»

(Di domenica 7 febbraio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 6 di Vanity Fair in edicola fino al 9 febbraio 2021. «Il tuo ricordo trova un buco nella reteSi infila dentro il mio cervello e fa il padroneIl tuo ricordo quando arriva ha fame e seteE quel poco equilibrio che ho si disintegraIl passato è una drogaChe non ho più intenzione di prendere». Il tuo ricordo Qualche anno fa Samuele Bersani aveva scritto una delle sue canzoni più fortunate, En e Xanax, un inno all’amore di due persone che in comune mettono attacchi di panico e la voglia di accettare e vincere le proprie paure. Lo scorso ottobre, dopo sette anni di silenzio discografico, è uscito Cinema Samuele, un nuovo album accolto da recensioni entusiastiche di critici esausti di itpop e trap, e da pochi giorni è online il video di un singolo tratto dal disco, Il tuo ricordo. È il seguito amaro di En e Xanax, in cui racconta i postumi della fine della relazione, quando attraverso il ricordo il passato si intrufola nella testa e si mette a fare comizi. Samuele Bersani è spettinato, sorridente, sincero. Sullo sfondo si vede la copertina incorniciata di Je t’aime… moi non plus di Serge Gainsbourg e Jane Birkin, fuori dall’inquadratura della videochat c’è invece il gatto Marcello. Perché questo nome?, gli si chiede. «È Marcello Mastrogatti!». Scoppia a ridere. L’album chiude un cerchio?«Sì, ho avuto la fortuna di vivere una relazione importante, durata 3-4 anni, molto intensa così come intensa è stata la delusione. Non si è mai abbastanza pronti per le delusioni, in quella storia avevo investito parecchio, ma la vita va così. Poi mi sono perso quando pensavo fosse impossibile ritrovare quel tipo di emozione, e in più ci sono i ricordi che citofonano, come dico nella canzone, si infilano sotto la pianta del piede come un pezzo di vetro, e c’è il periodo di ossessione. Magari incontri persone meravigliose ma non le vedi nemmeno perché hai paura di una nuova delusione. Non si è pronti neanche per le sorprese». I ricordi sono infidi?«L’immagine più riuscita penso sia quella della rete: tu l’hai messa ma poi i ricordi trovano un buco e passano lo stesso. Mi sono immaginato il passato e il presente come due personaggi animati. Il presente è corretto e paga il biglietto, il passato viaggia a scrocco». Ha una vena nostalgica?«No, piuttosto sono malinconico. Ma soprattutto penso di essere sincero. Ho detto in tv che sono depresso e tutti a dirmi: ma cosa ti salta in mente? Ma sei matto? Ma dico io: e tu invece sei felice? Ma come si fa a essere felici con la vita che stiamo facendo, con tutto chiuso e senza la possibilità di vedersi?». Com’è andato il lockdown?«Male. Mi sono trovato con un ginocchio rotto in un appartamento al terzo piano senza ascensore. Ero di quelli che avevano la presunzione di avere tutto sotto controllo, la pandemia mi ha preso alle spalle e buttato a terra. La sensazione di solitudine è raddoppiata». Una cosa positiva c’è stata?«Quando ho finito tutte le serie di tutta Netflix ho cominciato a fare i conti con me stesso. Ho imparato a cucinare per me, cosa che prima non facevo proprio, in quel periodo con le stampelle mi rifiutavo pure di mangiare. Poi ho iniziato a trovare il gusto di farlo e ho ripreso i contatti con persone che non sentivo da tantissimi anni. Sono anche il figlio di mio babbo che ha tirato fuori un’agenda e si è messo a telefonare a gente che non sentiva dal ’52: avevano tutti ancora gli stessi numeri». Quando il passato ritorna, che cosa la aiuta a vivere nel presente?«La curiosità. Mi interessano le persone, mi piace osservare gli altri, non vorrei mai diventare come quegli anziani che non escono più di casa e raccontano sempre le stesse cose. Poi il fatto di non aver avuto figli forse mi ha dato più libertà e più tempo di guardarmi dentro». «Avremmo fatto insieme un figlio / Ma hanno poi vinto i se / Le paure e l’egoismo», canta in una canzone del nuovo album, Distopici (Ti sto vicino).«A volte si fa l’errore di perdere tempo ed essere egoisti, nella mia vita è successo un paio di volte. Ma anagraficamente posso ancora almeno rincorrerlo l’obiettivo». (ride)