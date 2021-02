Sam Neill e quel "caprone" di Jeff Goldblum: gli animali della sua fattoria hanno nomi hollywoodiani (Di domenica 7 febbraio 2021) L'abitudine di Sam Neill è quella di chiamare gli animali della sua fattoria con i nomi delle più famose celebrità hollywoodiane con cui ha lavorato Senza dubbio Sam Neill è uno degli interpreti più peculiari del panorama hollywoodiano. Il fatto che l'attore affibbi agli animali della sua fattoria in Nuova Zelanda gli stessi nomi dei maggiori attori hollywoodiani con cui ha lavorato la dice lunga sul suo carattere scherzoso e ironico. Nei social media è possibile apprezzare questa dote di Neill che, spesso e volentieri, posta fotografie direttamente dalla sua fattoria e alle prese con i più disparati animali. Come riportato da ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021) L'abitudine di Samla di chiamare glisuacon idelle più famose celebrità hollywoodiane con cui ha lavorato Senza dubbio Samè uno degli interpreti più peculiari del panorama hollywoodiano. Il fatto che l'attore affibbi aglisuain Nuova Zelanda gli stessidei maggiori attoricon cui ha lavorato la dice lunga sul suo carattere scherzoso e ironico. Nei social media è possibile apprezzare questa dote diche, spesso e volentieri, posta fotografie direttamente dalla suae alle prese con i più disparati. Come riportato da ...

L'abitudine di Sam Neill è quella di chiamare gli animali della sua fattoria con i nomi delle più famose celebrità hollywoodiane con cui ha lavorato Senza dubbio Sam Neill è uno degli interpreti più p ...

