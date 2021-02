Salvo Veneziano spara a zero su Alfonso Signorini: “Tutti hanno paura di lui, il GF Vip deve cambiare conduttore” (FOTO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Veneziano continua a scagliarsi su Signorini Dopo l’affondo di Stefano Bettarini che gli è costata la diffida da parte di Mediaset e la querela di Alfonso Signorini, Salvo Veneziano torna a tuonare contro quest’ultimo. Il pizzaiolo siciliano ed ex concorrente del primo Grande Fratello e del GF Vip 4 spera che alla guida del reality show di Canale 5 tornino ex conduttrici come: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi o Barbara D’Urso. “Il gossip la fa da padrone perché è di questo che vive Alfonso Signorini. Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro Alfonso Signorini. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 febbraio 2021)continua a scagliarsi suDopo l’affondo di Stefano Bettarini che gli è costata la diffida da parte di Mediaset e la querela ditorna a tuonare contro quest’ultimo. Il pizzaiolo siciliano ed ex concorrente del primo Grande Fratello e del GF Vip 4 spera che alla guida del reality show di Canale 5 tornino ex conduttrici come: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi o Barbara D’Urso. “Il gossip la fa da padrone perché è di questo che vive. Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara ...

PersonaDentro : non sono pronta a bettarini e salvo veneziano commentare quest'accaduto - danitrash77 : @serpestp Madonna ci farà mille stories insieme a Salvo Veneziano?? - nkiP___ : @SangueOssaAnima Mi sembra strano però addirittura con effetto immediato... Non che quello che ha detto non sia gra… - _DaniMano_ : RAGAZZI A SALVO VENEZIANO LA SCORSA EDIZIONE L'HANNO SQUALIFICATO E L'HANNO FATTO USCIRE IMMEDIATAMENTE SENZA NEANC… - ducati78 : @pabligalano Anche salvo veneziano fu espulso con effetto immediato l'anno scorso -