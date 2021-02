Salerno, il sindaco ferma le lezioni in presenza alla “Monsignor Pirone” (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Resterà fermo alla didattica in presenza fino al prossimo 12 febbraio il plesso Monsignor Pirone dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di via Abella Salernitana. L’ordinanza firmata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli fa riferimento a plurime difficoltà organizzative e la presenza nei vari plessi dello stesso istituto di diversi casi di contagio covid. “Atteso che l’attuale trend di contagi della nostra città è in lieve aumento specie nell’ultima settimana di gennaio e che pertanto è necessario adottare ogni misura necessaria per prevenire la diffusione del virus, il sindaco ha deciso di fermare le lezioni in presenza nel plesso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Resterà fermodidattica infino al prossimo 12 febbraio il plessodell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di via Abella Salernitana. L’ordinanza firmata daldiVincenzo Napoli fa riferimento a plurime difficoltà organizzative e lanei vari plessi dello stesso istituto di diversi casi di contagio covid. “Atteso che l’attuale trend di contagi della nostra città è in lieve aumento specie nell’ultima settimana di gennaio e che pertanto è necessario adottare ogni misura necessaria per prevenire la diffusione del virus, ilha deciso dire leinnel plesso ...

L'uomo e' deceduto al Covid - center dell'ospedale 'Da Procida' di Salerno. 'Aveva superato nella ... purtroppo non lo ha risparmiato', si legge in un post social in cui il sindaco Gianfranco Valiante ...

E' stato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a pubblicare sul suo profilo social le immagini che documentano lo stato dei lavori in questa prima domenica di febbraio con la città baciata da un ...

Stampa Ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza del plesso scolastco Monsignor Giovanni Pirone dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, di via Abella Salernitana, dalla data ...

