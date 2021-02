Salerno | il sindaco chiude anche scuola Matierno

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IldiVincenzo Napoli è stato costretto nel pomeriggio di oggi ad emettere una seconda ordinanza cheun’altra. Nel giorno in cui il Comune capoluogo a registrato altri 100 casi positivi, il primo cittadino, dopo il plesso della “Monsignor Pirone”, ha emanato analogo provvedimentoper il plesso scolastico Don Peppe Diana dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino di. Come si legge nel dispositivo, esiste all’interno dellaa causa di classi in quarantena e docenti, la oggettiva difficoltà di garantire l’ordinaria prosecuzione delle lezioni in presenza. “Accertato che non sussistono condizioni igienico-sanitarie tali da garantire in sicurezza lo svolgimento ...