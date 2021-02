Sabato hanno pranzato al ristorante «7 italiani su 10». Ne siete proprio sicuri? (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto è partito da un articolo comparso oggi, domenica 7 febbraio 2021, sull’edizione cartacea de Il Corriere della Sera. A pagina 13 si parlava del primo weekend senza zone rosse, sottolineando come in molte città d’Italia ci sia stata un’abbondante affluenza nei ristoranti, nei negozi (non i centri commerciali, ancora chiusi nei fine settimana) e nelle strade, provocando assembramenti. Ed è lì che viene citata, per la prima volta (perché altre testate hanno preso per buono quel dato senza verificarlo) la stima dei «7 italiani su 10» che ieri hanno pranzato al ristorante. Ovviamente, non è così. LEGGI ANCHE > L’ultimo sproloquio editoriale di Vittorio Feltri sull’omosessualità Questo è quanto compare a pagina 13 del Corriere della Sera in vendita in edicola oggi: «Una boccata di ossigeno: ieri 7 ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto è partito da un articolo comparso oggi, domenica 7 febbraio 2021, sull’edizione cartacea de Il Corriere della Sera. A pagina 13 si parlava del primo weekend senza zone rosse, sottolineando come in molte città d’Italia ci sia stata un’abbondante affluenza nei ristoranti, nei negozi (non i centri commerciali, ancora chiusi nei fine settimana) e nelle strade, provocando assembramenti. Ed è lì che viene citata, per la prima volta (perché altre testatepreso per buono quel dato senza verificarlo) la stima dei «7su 10» che ierial. Ovviamente, non è così. LEGGI ANCHE > L’ultimo sproloquio editoriale di Vittorio Feltri sull’omosessualità Questo è quanto compare a pagina 13 del Corriere della Sera in vendita in edicola oggi: «Una boccata di ossigeno: ieri 7 ...

