Rugby, TOP10 2021: il Petrarca Padova aggancia il Rovigo in vetta (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella dodicesima giornata del TOP 10 di Rugby arriva l’aggancio in vetta: il massimo campionato italiano vede infatti il Petrarca Padova battere in trasferta con bonus il Colorno per 6-36 e raggiungere il Rovigo, fermato sul 16-16 in casa dal ValoRugby Emilia. Il Calvisano non va oltre il 12-12 in casa delle Fiamme Oro e vede avvicinarsi il Mogliano, che vince 23-16 con la Lazio. Il Viadana, infine, supera per 22-17 i Lyons. Peroni TOP10 – RisultatiXII giornata – 07.02.21 HBS Colorno v Argos Petrarca Padova 6-36 (0-5) Mogliano Rugby 1969 v Lazio Rugby 1927 23-16 (4-1) Femi-CZ Rovigo v ValoRugby Emilia 16-16 (2-2) Fiamme Oro Rugby v Kawasaki Robot ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella dodicesima giornata del TOP 10 diarriva l’aggancio in: il massimo campionato italiano vede infatti ilbattere in trasferta con bonus il Colorno per 6-36 e raggiungere il, fermato sul 16-16 in casa dal ValoEmilia. Il Calvisano non va oltre il 12-12 in casa delle Fiamme Oro e vede avvicinarsi il Mogliano, che vince 23-16 con la Lazio. Il Viadana, infine, supera per 22-17 i Lyons. Peroni– RisultatiXII giornata – 07.02.21 HBS Colorno v Argos6-36 (0-5) Mogliano1969 v Lazio1927 23-16 (4-1) Femi-CZv ValoEmilia 16-16 (2-2) Fiamme Orov Kawasaki Robot ...

AldBallestas21 : #Top10?????? Fecha 12 Colomo 6-36 Petrarca Padova Mogliano 23-16 Lazio Rovigo 16-16 Emilia Viadana 22-17 Rugby Lyons - Rugbymeet : Il big match tra Rovigo e Valorugby si chiude con un pareggio. Così come Fiamme Oro e Calvisano. Due pareggi in una… - cacacicis : Fiamme Oro v Cammi Calvisano || Top10 live stream - Rugbymeet : Oggi in campo le squadre di Top10 per la 12° giornata di Campionato. Rovigo e Valorugby si sfidano per un big match… - RovigoOggi : -

