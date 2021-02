Ronaldo Juventus, questione rinnovo: richiesta monstre del portoghese (Di domenica 7 febbraio 2021) Ronaldo Juventus – Il calciomercato della Juventus vede al centro dei rumors questa volta Cristiano Ronaldo e il suo futuro, che potrebbe essere ancora bianconero. La volontà del club juventino è infatti quella di prolungare l’accordo con CR7, sempre più determinante per le sorti del club con il suo talento e le sue reti. Ultime quelle realizzate all’Inter e alla Roma. Insomma un campione del quale non si può proprio fare a meno, nonostante la carta d’identità ci dica che ha già compiuto 36 anni. Ronaldo Juventus, richiesta monstre per il rinnovo Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da “Don Balon”. Secondo le quali Ronaldo sarebbe sì pronto a rinnovare il contratto con i bianconeri, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 7 febbraio 2021)– Il calciomercato dellavede al centro dei rumors questa volta Cristianoe il suo futuro, che potrebbe essere ancora bianconero. La volontà del club juventino è infatti quella di prolungare l’accordo con CR7, sempre più determinante per le sorti del club con il suo talento e le sue reti. Ultime quelle realizzate all’Inter e alla Roma. Insomma un campione del quale non si può proprio fare a meno, nonostante la carta d’identità ci dica che ha già compiuto 36 anni.per ilCalciomercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna ed esattamente da “Don Balon”. Secondo le qualisarebbe sì pronto a rinnovare il contratto con i bianconeri, ...

capuanogio : La #Juventus ha giocato praticamente nella sua metà campo. Nel ST baricentro a 37 mt (42 nel PT), solo 3 tiri verso… - ZZiliani : #Ronaldo disperato. Gli hanno detto che la #Juventus con #Orsato in campo non perde una partita da 5 anni e 6 mesi… - forumJuventus : #JuveRoma, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco. A centrocampo agiranno McKenni… - 005chiara : RT @juventusfc: #GameReview ???? Il gol partita di @Cristiano - Alessandrozita : Ne parlano più all'estero che in Italia ovviamente -