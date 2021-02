Roma, primo sabato in zona gialla: festino privato nella casa vacanza a Trastevere (Di domenica 7 febbraio 2021) Il primo weekend in zona gialla si è (quasi) ultimato e non sono stati molti coloro che hanno rispettato l’ultimo dpcm in vigore. Ieri a Trastevere, uno dei luoghi della movida Romana, parecchie erano le persone senza mascherina o assembrate fuori dai locali; in particolare però durante la nottata una segnalazione specifica è arrivata al NUE 112. Leggi anche: primo weekend in zona gialla per il Lazio: lungomari presi d’assalto Costanti schiamazzi e rumori a notte inoltrata e… i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare un possibile festino ‘privato’ in una casa vacanza. All’arrivo della Polizia di Stato effettivamente sono state 11 le persone identificate all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilweekend insi è (quasi) ultimato e non sono stati molti coloro che hanno rispettato l’ultimo dpcm in vigore. Ieri a, uno dei luoghi della movidana, parecchie erano le persone senza mascherina o assembrate fuori dai locali; in particolare però durante la nottata una segnalazione specifica è arrivata al NUE 112. Leggi anche:weekend inper il Lazio: lungomari presi d’assalto Costanti schiamazzi e rumori a notte inoltrata e… i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare un possibile’ in una. All’arrivo della Polizia di Stato effettivamente sono state 11 le persone identificate all’interno ...

Corriere : Folla sul lungomare di Ostia per il primo weekend «giallo» - OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! Vinciamo grazie ai tre gol segnati nel primo tempo ?? ?? Mancini ?? @HenrikhMkh ?? @Mayoral_Borja… - Corriere : Resistere fino a domani, aspettare il primo febbraio? Impossibile: da Roma a Milano, da Venezia a Torino, la frenes… - RV1159497095 : @il_Malpensante Concordo in pieno, il primo goal dei mafiosi nasce da un fallo su un giocatore della Roma al limi… - CorriereCitta : Roma, primo sabato in zona gialla: festino privato nella casa vacanza a Trastevere -